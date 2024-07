Wimbledon, un’altra favola 

Un’altra meravigliosa giornata a Wimbledon, un altro tramonto tricolore sull’All England Club. Lorenzo Musetti ha battuto Taylor Fritz e diventa l’undicesimo tennista italiano a raggiungere la semifinale in un torneo dello slam: 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. Musetti, sicuro di risalire al n. 16 del mondo (scavalcando Holger Rune), ritroverà domani in semifinale Novak Djiokovic, che lo ha battuto in 5 set a Parigi e ha beneficiato del ritiro dell’australiano Alex De Minaur (che da lunedì si consolerà con il 6° posto Atp). Dall’altra parte, Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev, con il palio la finale e la terza posizione mondiale.

Jasmine per la storia

Oggi invece l’attesa è tutta per le semifinali femminili, definite ieri dai successi in due set di Barbora Krejcikova su Jelena Ostapenco ed Elena Rybakyna su Elina Svitolina. L’azzurra Jasmine Paolini, che lunedì dalla settima posizione mondiale salirà alla quinta, proverà a scrivere un’altra pagina storica per il nostro tennis, affrontando la croata Donna Vekić, numero 37 Wta, già risalita al numero 21 (15 se vincesse oggi).

Sinner a riposo

Intanto ieri, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà all'Atp 250 di Bastad, per concentrarsi sulle Olimpiadi. «Mi dispiace dovermi ritirare a causa della stanchezza. Non è mai una decisione facile perché mi piacerebbe giocare, ma sto seguendo i consigli del mio team e dei dottori che mi hanno consigliato di prendermi un po' di tempo per riposare e recuperare».

