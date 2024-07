Wimbledon, un altro derby 

Due derby… d’erba. A Wimbledon il sorteggio sta un po’ frustrando il bel momento del tennis italiano che tra oggi e domani perderà di sicuro due rappresentanti importanti, dato che quattro dei migliori azzurri si sfidano tra loro: prima Jannik Sinner contro Matteo Berrettini, poi Lorenzo Musetti contro Luciano Darderi, che ieri li hanno raggiunti al secondo turno. Il rovescio (positivo) della medaglia e che siamo già sicuri di avere almeno due rappresentanti ai sedicesimi, ma è un traguardo che tutti e quattro sarebbero stati in grado di raggiungere, con accoppiamenti più felici.

I match di ieri

Ieri il colpaccio lo stava mettendo a segno Mattia Bellucci, al quale di certo l’interruzione di lunedì notte non ha giovato. Ben Shelton (14 del mondo) si è ripreso e ha vinto i due set rimanenti con un break per ciascuno: 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio per l’americano, che potenzialmente negli ottavi incrocerà Sinner o Berrettini. Anche il martedì a Londra è stato disturbato dalla pioggia, con diverse interruzioni. In cinque set è finito anche il match di Luciano Darderi, che aveva un inglese, perciò, sull’erba, una potenziale trappola: l’azzurro (37 del mondo) ha domato Jan Choinski (174) col punteggio di 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2 in tre ore e mezza. Più rapido il successo di Lorenzo Musetti (25) sul francese Constant Lestienne: 4-6, 7-6, 6-2, 6-2.

In tre set è invece maturato il ko di Luca Nardi, che rendeva 44 posizioni in classifica a Tomas Marin Etcheverry. L’argentino si è dimostrato superiore: 6-1, 6-4, 6-2 in un’ora e 45’. L’ultimo azzurro di scena nel primo turno era Flavio Cobolli, 48 Atp, che ha battuto l’australiano Rinky Hijikata (77) in quattro set: 7-5, 4-6, 6-4, 6-4. L’unica italiana in campo ieri era invece Lucia Bronzetti, contro la 21enne canadese Leylah Fernandez, finalista agli Us Open del 2021, che non le ha lasciato troppo spazio: 6-4, 6-3 in un’ora e mezza circa.

I favoriti

Ieri gli appassionati britannici hanno dovuto mandar giù la rinuncia (ma soltanto al torneo di singolare) di Andy Murray, per problemi fisici, ma l’altro superstite del vecchi “fab four” (con Nadal, assente, e Federer, ritirato), cioè Novak Djokovic, è apparso in buona condizione. Nole ha battuto Vit Kopriva per 6-1 6-2 6-2, superando agevolmente il primo turno al rientro dopo l'operazione al menisco. Il numero 2 del mondo ha giocato a ottimi livelli, pur contro il modesto 27enne ceco, numero 123 del ranking. Bene anche iol 4° favorito “Sascha” Zverev (in tre set contro Carballes Baena) e Hubert Hukacz (in quattro contro il moldavo Radu Albot).

