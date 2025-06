Wimbledon, tocca a Sinner 

Oggi tocca a Jannik Sinner: il numero 1 del mondo inizia il suo torneo di Wimbledon con un derby, di fronte a lui Luca Nardi, 21 anni, giocatore temibile ma sulla carta Sinner non dovrebbe trtovare inciampi. In campo oggi anche Sonego (con Faria, ore 12) e Musetti, opposto a Basilashvili, in programma alle 13.30.

Fognini, che partita

Ieri, alla sua ultima esibizione a Wimbledon Fabio Fognini sfiora l'impresa più bella: opposto al detentore del titolo, Carlos Alcaraz, il 38enne di Arma di Taggia onora al meglio il prestigioso palcoscenico che ospita la sua ultima recita sui prati londinesi cedendo solo al quinto set. Al termine di una maratona lunga oltre quattro ore e mezzo, ricca di emozioni, scambi spettacolari, intensità e colpi sopraffini, è il 22enne di Murcia ad avere la meglio, approdando al secondo turno dei Championships, con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. Ma sotto gli occhi orgogliosi della moglie Flavia Pennetta, e di due dei loro tre figli, Federico e Farah, presenti nel suo box, Fognini esce dal Centre Court accompagnato dalla standing ovation dei 20mila privilegiati che hanno avuto la fortuna di assistere ad un match da ricordare. Il miglior modo per Fognini di congedarsi dall'All England Club dopo 15 apparizioni, meritandosi i complimenti (e la maglietta) dello stesso Alcaraz, che al termine del match ha indirizzato al suo avversario di giornata - evidentemente commosso - gli applausi dei suoi tifosi dopo un lungo abbraccio sotto-rete. «Non posso proprio capire perché sia il suo ultimo Wimbledon - le parole a caldo dello spagnolo - potrebbe tranquillamente giocare per altri tre o quattro anni. Fabio è un fantastico lottatore, merito suo se ne è uscito un grande incontro. Mi ha fatto penare per più di quattro ore e mezza».

Lo spagnolo era stato però meno generoso a partita in corso, quando dopo uno scambio perso si era lasciato sfuggire «ma come gioca questo? Ha cinquant'anni...». Già vincitore due volte sull'erba di Church Road, alla sua quinta partecipazione, Alcaraz allunga dunque la sua striscia vincente arrivata a 20 match di fila senza sconfitte (non perde dalla finale di Barcellona, contro Holger Rune). Al secondo turno Alcaraz affronterà il britannico Oliver Tarvet, 21 anni, numero 733 del mondo.

Ieri hanno spiccato, nel torrido pomeriggio londinese con temperature da record, le vittorie di Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Contro il carneade britannico Oliver Crawford, n.248 del ranking, il 24enne di Busto Arsizio, n.73, si impone in quattro set. Al secondo turno Bellucci se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka, favorito n. 23, vincitore sul boliviano Hugo Dellien. Anche Darderi, n.59, supera il primo turno aggiudicandosi il match d'esordio contro Roman Safiullin in cinque set. Domani l'italo-argentino affronterà il britannico Arthur Fery, n.461, che ha firmato la sorpresa di giornata eliminando l'australiano Alexei Popyrin, n.22, in quattro set. Note dolenti per Matteo Berrettini, finalista nel 2021, che non ha superato il primo turno sull’erba londinese. Il romano è stato eliminato da Kamil Majchrzak (109 Atp), dopo cinque set. Risultato a favore del polacco: 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Ha chiuso la lunghissima giornata “italiana” Matteo Arnaldi: opposto all’olandese Van De Zandschulp (92 Atp) sotto per due set a zero (doppio 7-6), è stato salvato dalla sospensione decisa dal giudice arbitro per oscurità dopo due ore e 21 minuti.

Comincia bene il torneo della finalista 2024 Jasmine Paolini: batte la Sevastova (402 WTA) in rimonta al terzo set, dopo un inizio negativo.

