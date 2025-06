Wimbledon, Sinner rilancia la sfida 

Il primo turno di qualificazioni maschili ha dato il via al torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam della stagione. Sette gli italiani subito in campo, in un lunedì non fortunato per i colori azzurri. Vola al secondo turno solo Giulio Zeppieri, che l'ha spuntata 6-2, 4-6, 6-2 sull'indiano Sumit Nagal e si prepara al match contro il britannico Paul Jubb (6-3, 6-2 sull'argentino Thiago Tirante. Sconfitti all'esordio Matteo Gigante (6-2, 6-4 dal lussemburghese Chris Rodesch), Andrea Pellegrino (6-1, 7-5 dal francese Titouan Droguet), Federico Arnaboldi (doppio 6-4 dall'argentino Federico Gomez), Francesco Maestrelli (6-3, 6-4 dal cileno Cristian Garin), Stefano Napolitano (6-1, 6-4 dal kazako Timofej Skatov) e Francesco Passaro, unico sconfitto in tre set ( 6-2, 3-6, 7-6 dallo spagnolo Martin Landaluce). Oggi toccherà alle donne prendere confidenza con l'erba londinese. In campo due italiane: Lucrezia Stefanini, che affronterà la romena Mihaela Buzarnescu, e Nuria Brancaccio, tesserata per il Tc Cagliari, che sfiderà l'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva.

Venerdì è in programma il sorteggio dei tabelloni principali e saranno tanti i tennisti italiani che calcheranno i sacri campi di Church Road. Dieci gli azzurri nel main draw maschile, in un entry list aperto dal numero 1 del mondo Jannik Sinner. Con lui, dovrebbero essere teste di serie anche Lorenzo Musetti (che sta recuperando dal problema muscolare alla coscia sinistra), Matteo Berrettini (alle prese con i soliti problemi agli addominali) e Flavio Cobolli (che oggi scenderà in campo contro il britannico Jacob Fearnley nel primo turno dell'Atp250 di Eastbourne, dov'è accreditato della quinta testa di serie). In gara anche Matteo Arnaldi (che questa settimana ha dato forfait per preparare al meglio il torneo più importante), Lorenzo Sonego (buona la prima per lui nel 250 britannico, 6-2, 6-4 sul magiaro Fabian Marozsan), Luciano Darderi(anche lui a Eastbourne, oggi contro lo statunitense Marcos Giron), Mattia Bellucci (esordio vincente, 6-4, 6-2 sul francese Quentin Halys), Luca Nardi e Fabio Fognini (out domenica nell'Atp250 di Majorca, 6-3, 3-6, 6-3 contro il tedesco Daniel Altmaier).

Meno corposa la presenza italiana nel tabellone principale femminile, con Jasmine Paolini tra le principali teste di serie. La toscana si sta preparando giocando il Wta25o di Bad Homburg dove, da numero 2 del seeding, entrerà in gara nel secondo turno contro la canadese Leylah Fernandez. Con lei a Londra ci saranno anche Lucia Bronzetti (eliminata 6-0, 6-1 dalla filippina Alexandra Eala) ed Elisabetta Cocciaretto (brava a superare le qualificazioni, affronterà un'altra atleta proveniente dal tabellone cadetto, la russa Kamilla Rakhimova), entrambe in gara questa settimana nel Wta250 di Eastbourne.



