Wimbledon, sarà ancora Sinner-Alcaraz 

Londra. L'uragano Sinner travolge Novak Djokovic e approda in finale ai Championships: prestazione irresistibile del n.1 al mondo, che in tre set ha liquidato il sette volte re di Wimbledon e confezionato per domani la finale più attesa, rinnovando la rivalità contro Carlos Alcaraz, rivincita di quella al Roland Garros. Per Jannik Sinner, in condizione psico-fisica eccellente, quinta finale Slam in carriera (come mai nessun italiano prima di lui), la terza nel 2025. E ancora una volta, come già in Australia e in Francia, in semifinale si è sbarazzato di Djokovic, che a Wimbledon lo aveva già sconfitto due volte (2022 e 2023). Sembra trascorsa un'era glaciale: impressionante la dimostrazione di superiorità dell'altoatesino a cui sono bastate due ore scarse per archiviare la pratica (6-3, 6-3, 6-4) e riscrivere la storia del tennis italiano: primo a raggiungere per due volte la semifinale sui prati londinesi, secondo italiano in finale nel torneo maschile dopo Matteo Berrettini 2021.

La partita

A senso unico i primi due set, vinti dall'italiano anche grazie ai molti errori gratuiti di Djokovic, nella terza frazione Sinner è stato bravo a recuperare un break di svantaggio, quindi a trovare l'allungo definitivo su un serbo in difficoltà fisica per inseguire il sogno del primo italiano vincitore a Londra. «Credo che nel terzo set Novak non stesse bene per la caduta nei quarti», ha ammesso Jannik al termine, «, ma sono molto contento della mia prestazione». E, sulla finale con Alcaraz: «È un onore condividere il campo con Carlos, cerchiamo di spingerci al limite. È uno dei giocatori di riferimento per me. Speriamo che sia una bella partita. Non so se riusciremo a fare meglio della finale a Parigi, ma daremo il massimo».

Carlito micidiale

Altrettanto implacabile, lo spagnolo n.2 Atp e vincitore delle ultime due edizioni, ha liquidato Taylor Fritz in quattro set (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) in un match molto più equilibrato. La 20ª vittoria consecutiva sui prati londinesi allunga anche la sua striscia vincente, 24 match di fila senza sconfitte, dallo stop subito a Barcellona in primavera. Il 22enne sarà alla finale Slam numero sei, l'occasione centrare la seconda doppietta, Parigi-Londra, consecutiva.

I precedenti

«È stata una partita davvero difficile, anche per le condizioni, faceva caldo» le sue parole. «Sono davvero soddisfatto per tutto quello che ho fatto. Ho gestito il nervosismo: giocare in semifinale non è facile». Sono già 12 i precedenti tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo - che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti - avanti 8-4. Ma se il secondo si è aggiudicato l'unico match finora che valeva uno Slam, la finale di Parigi 2025, Sinner lo ha battuto nell'unico incrocio a Wimbledon, gli ottavi di finale del 2022: da lì in poi all'All England Club Alcaraz non ha più perso.

La finale femminile

In attesa dell'epilogo della 138ª edizione dei Championships, domani con la finale maschile, oggi è in programma l'incoronazione della regina di Wimbledon 2025 tra la 23enne statunitense Amanda Anisimova, testa di serie n.13 alla sua prima finale Slam, e la polacca Iga Swiatek, n.4 del ranking, grande favorita dall’alto dei 5 titoli Slam in carriera.

