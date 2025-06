Wimbledon, oggi il sorteggio 

«Jannik sta bene, qui a Londra ci stiamo allenando duramente. Le prime sensazioni sono buone, speriamo di mettere la giusta benzina per arrivare pronti al primo turno». Così il coach di Sinner, Simone Vagnozzi, in vista del ritorno in campo dell'azzurro numero 1 al mondo a Wimbledon. Ieri Sinner ha provato il Centrale in un allenamento con Daniil Medvedev: «Una possibilità che danno solo ad alcuni giocatori, un bel privilegio», ha detto il tecnico, «la finale di Parigi è pesata un po', ma la nostra stima nei confronti di Jannik è cresciuta ancora per come ha lottato». Oggi il sorteggio dello Slam londinese. Undici gli azzurri nel main draw maschile: Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi, Fognini e Zeppieri. Nel femminile Paolini, Bronzetti e Cocciaretto.

Jasmine va

Paolini stacca il pass per le semifinali del Bad Homburg, WTA 500 sull'erba, battendo 7-5 7-5 la brasiliana Beatriz Haddad Maia (21). «E' stata dura, sono felice di aver tutto questo pubblico qui a sostenermi, ci sono anche tanti tifosi italiani». Oggi la semifinale contro la Swiatek (8 WTA), che ha superato la russa Alexandrova.

