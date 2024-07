Wimbledon, a Sinner il derby-show 

Wimbledon si tinge di azzurro e regala ai tifosi almeno due match straordinari: quello tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che vede vittorioso in quattro set il numero 1 al mondo al termine di una battaglia sportiva durata quasi quattro ore, e quello tra Fabio Fognini e Kasper Ruud, con l’italiano capace di compiere l’impresa ed eliminare il norvegese in quattro set per accedere al terzo turno ed eguagliare il suo miglior risultato nel tempio del tennis. A completare la giornata, il successo di Jasmine Paolini sulla belga Greet Minnen. Lasciano il torneo invece Lorenzo Sonego (ko con Roberto Bautista Agut) e il doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori, eliminato al primo turno dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Quattro ore

Il derby, cominciato poco prima delle 20 sul campo centrale, è stato di un’intensità rara e ha mostrato un Berrettini ritrovato, capace di tenere testa al leader mondiale e di giocare punto su punto una partita persa con onore. È finita 7-6 (4), 7-6 (4), 2-6, 7-6 (3), con Matteo capace di portare l’amico-rivale al tie break per tre volte. Il match è terminato alle 23,35 quando mancava meno di mezz’ora alla chiusura della giornata. «Sono felicissimo», il commento di Sinner, «giocare qui per me è molto speciale».

Terzo turno

In precedenza Fognini è stato protagonista di uno dei suoi exploit: a 37 anni e da numero 94 del ranking ha sconfitto il numero 8 con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3: ora sfiderà Roberto Bautista Agut. È il secondo italiano, dopo Nicola Pietrangeli, a vincere due match consecutivi sui prati londinesi dopo i 37 anni. «Questo sport è così, un po’ come in questa partita. Sono felice, godo ancora per momenti come questo in tornei così importanti, anche se l’età cresce e il ranking peggiora», ha detto a fine gara il tennista ligure, che a Londra si è presentato con i capelli biondo platino, «adoro ancora la competizione, cerco di divertirmi il più possibile». Il prossimo rivale ha sconfitto Lorenzo Sonego in quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-4). Vince e convince anche Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, che in meno di due ore ha liquidato l’australiano Alexander Vukic 7-6(5), 6-2, 6-2. Il 21enne spagnolo affronterà ora l’americano Frances Tiafoe.

Jasmine

In campo femminile prosegue la sua corsa Jasmine Paolini che in due set, e un’ora e mezza di gioco, ha superato la belga Greet Minnen per 7-6, 6-2 nel secondo turno. Ora la attende la canadese Bianca Vanessa Andreescu, numero 176 del ranking Wta. Salutano il torneo invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminati al primo turno del doppio 6-3, 6-4 in un’ora e 21 minuti dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

