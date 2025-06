Wilson Santos Araujo, da Rio de Janeiro a Senorbì 

Dal Brasile alla Sardegna, da Rio de Janeiro a Senorbì. A quasi vent’anni dal suo arrivo nell’Isola, ha voluto ricambiare l’accoglienza ricevuta con qualcosa per la comunità, per i ragazzi. Wilson Santos Araujo, 43 anni, allenatore ed ex giocatore di futsal, la scorsa estate assieme a Guido Nossardi, imprenditore ed ex giocatore di calcio a 11, ha deciso di buttarsi in una e nuova stimolante avventura, creando una nuova società che mettesse al primo posto i giovani della Trexenta: «Avevo questo sogno», sottolinea Wilson, «volevo creare un progetto serio nel territorio, dove i bambini potessero vivere lo sport in un ambiente sano e rispettoso. E con l'aiuto di questo gruppo di lavoro ci sono riuscito sviluppando questo bellissimo ed organizzato progetto in pochissimo tempo».

WS10 è il nome della società, protagoniste le sue iniziali, il “suo” 10 e i colori: il bianco, il rosa, il viola e l’oro “glitterato” come richiamo al suo Brasile. Da subito il lavoro ha pagato, come ha confermato Daniel Poddesu, responsabile dell’attività di base ospite della trasmissione “Giovani di categoria” su Radiolina e Videolina: «Grazie all'ottimo lavoro di tutte le persone della società, abbiamo ricevuto dopo soli sei mesi il certificato di club di 1° livello, per non parlare dei nostri 130 tesserati, con sette categorie di ragazzi tra attività di base e settore giovanile». Guido Nossardi, fondamentale con Wilson nella partenza della nuova società, ha condiviso da subito il progetto e i suoi valori: «Sportività, rispetto, educazione, inclusione ma soprattutto, tanto divertimento. Tutto questo coinvolgendo sempre tutti, dalla società ai genitori sino agli atleti». E sono tante le persone coinvolte, come conferma ancora Poddesu: «Il nostro staff tecnico è formato da due collaboratori per categoria, già dai più piccoli. Inoltre sia per tutta l'attività di base che per l’intero settore giovanile, è presente un responsabile. Questo per poter coordinare al meglio tutta la loro area di competenza».

Fondamentali i rapporti con altre società. Wilson: «Alleno a Monastir e il rapporto con una società già consolidata è importantissimo per noi. Lo sviluppo del parco giocatori e lo scambio formativo tra i tecnici sarà la base della collaborazione».

