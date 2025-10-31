Wilma Goich: «Non soffro di nostalgia» 

Lei ci scherza e chissà, forse è vero che «la data di nascita riportata sul certificato non sia quella corretta». E non soltanto perché Wilma Goich non se li sente per niente gli ottant’anni compiuti poche settimane fa, ma anche perché ha l’energia vitale di chi continua a mettersi in gioco.

Una voce tra le più riconoscibili della canzone italiana, l’artista ligure è stata ieri sera a Gonnostramatza insieme con Michele Maisano, collega e amico di lunga data, per un evento di valorizzazione delle eccellenze lattiero casearie dell’isola, nell’ambito della rassegna itinerante “I concerti della Via Lattea“ nel Caseificio Cuscusa.

Entrata giovanissima nel mondo dello spettacolo, Wilma Goich è una delle artiste più longeve della musica italiana. «Avevo sedici anni quando mia madre mi accompagnava alle prime audizioni. Poi arrivò la Ricordi e il Festival di Sanremo: fu quello a farmi conoscere dal grande pubblico», ricorda. Da lì, una carriera costellata di successi, da “Le colline sono in fiore“ a “Se stasera sono qui“, brano scritto da Luigi Tenco: “il più significativo” della sua vita artistica. «Tenco era un genio», dice con affetto. «Avevo già vinto con un suo brano, “Ho capito che ti amo“, al Festival della Canzone Mediterranea. Le sue parole sono ancora con noi».

Negli anni ‘70, insieme al marito Edoardo Vianello, fonda il celebre duo “I Vianella”. Un sodalizio artistico che si conclude con la rottura della loro unione. Nel frattempo la coppia ha una figlia, Susanna, scomparsa 5 anni fa a 49 anni a causa di una malattia.

Negli anni ‘60 e ‘70 la musica italiana parlava a tutti. Ha nostalgia di quel modo di fare canzone?

«Non provo nostalgia, mi adatto ai tempi. Oggi, tuttavia, mancano i testi di una volta: le musiche cambiano, ma le parole dovrebbero restare nella memoria. Le canzoni di ieri parlavano a tutti, ai nostri coetanei come ai più adulti, per questo vivono ancora. Dubito che tra 50 anni qualcuno canterà le canzoni di oggi».

Che cosa manca ai testi di oggi?

«Sono canzoni che parlano solo di colui che le canta, senza entrare nella vita e nelle emozioni di chi ascolta. Manca la reciprocità tra artista e pubblico».

Ha rimpianti? C’è qualcosa che farebbe in modo diverso?

«Se potessi tornare indietro, non mi sposerei. Ho sempre pensato che due persone debbano stare insieme perché lo desiderano, non perché un documento le obbliga a farlo. Ho amato Edoardo e con lui ho condiviso una parte importante della mia vita, ma il nostro rapporto non avrebbe avuto bisogno di una firma per essere autentico. Lui, che invece credeva nel matrimonio, si è sposato tre volte; io non l’ho più fatto e neppure ne ho mai sentito la mancanza»

Il rapporto con il pubblico è la linfa di ogni artista. Dopo tanti anni, come lo vive oggi?

«Dopo la perdita di mia figlia avevo deciso di non cantare più, perché per me cantare significa gioia, e io non ne avevo più. Mi sentivo svuotata. Ma quando ho ripreso, quasi per caso, ho scoperto che il pubblico mi aiutava a ritrovare me stessa: è stato lui a restituirmi la forza di ricominciare».

Quali sono i suoi progetti per questa nuova stagione della vita?

«Guardo al futuro con serenità. Non ho più il desiderio di cantare come un tempo, ma continuo a farlo di tanto in tanto, perché il contatto con le persone mi fa sentire viva».

Con Maisano formerà un nuovo duo?

«Con Michele lavoriamo bene, c’è sintonia e ironia. Il passato è bello, finché non diventa un vincolo. E per me non lo sarà mai».

