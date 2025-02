Willie Peyote e la quota politica «Canto il Paese» 

Nel brano “All You Can Hit” cantava «Bello Sanremo, ma non ci vivrei». Eppure, dopo l'esperienza del 2021 (la famigerata edizione con la platea dell'Ariston vuota causa covid, ma che con “Mai Dire Mai (la locura)” gli valse il Premio della Critica Mia Martini, Willie Peyote torna al Festival di Sanremo, consapevole di rappresentare – con il brano “Grazie Ma No Grazie” - la quota sociale, quest'anno particolarmente risicata a favore di sentimenti e disagio interiore che spopolano nelle canzoni in gara.

«Nel 2021 mi è sembrato di vivere il Festival a metà, un'esperienza monca. È mancata tutta la componente di vita, di casino che sposta la percezione di quell'evento. Torno per cogliere quegli aspetti che mi sono mancati».

Il fatto di essere la voce «politica» (come già era stato la prima volta), con i rimandi alla cronaca («Questa gente la mantengo io con le mie tasse») e alle manifestazioni di piazza («Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze»), non sembra preoccuparlo. «Non so se sono stato io a scegliermi questo ruolo, ma di certo non ho fatto niente per impedirlo. Viviamo in un Paese di conservatori, che ha perso il senso del dissenso».

