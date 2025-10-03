VaiOnline
Sassari.
04 ottobre 2025 alle 00:35

William Manca, dall’autopsia una misteriosa frattura pre morte 

Si avvicina la verità sulla morte di William Manca, il 45enne sassarese trovato senza vita nell’agro di Bancali lo scorso 10 settembre. L’ipotesi investigativa che emerge, grazie alle indagini dei carabinieri, è quella di abbandono e occultamento di cadavere. E per quanto il procedimento continui a restare contro ignoti i militari, coordinati nelle indagini dal sostituto procuratore Ermanno Cattaneo, stanno stringendo il cerchio intorno ad alcuni sospettati che avrebbero trascorso la serata con l’uomo. Dall’autopsia emerge una frattura ossea precedente la morte, forse dovuta a una colluttazione. Non sarebbe la causa del decesso ma apre altri scenari sulle ultime ore di vita di Manca. Il quale era stato visto da diverse persone, tra Sassari e Bancali, la notte di sabato sei settembre per poi sparire dopo essere apparso per l’ultima volta, insieme ad alcune persone, in un circolo della borgata e in stato di alterazione. Poi quattro giorni di buio sulle sue sorti, nonostante il dispiegamento di forze impiegato per le ricerche, e infine il ritrovamento nel pomeriggio del 10 in mezzo a un cespuglio, deceduto e già in decomposizione. Proprio su questo aspetto si sono accumulati diversi punti interrogativi, relativi a come William fosse arrivato nell’area, usata come una discarica di rifiuti. (e. f.)

