Wilders stacca la spina Governo, tutto da rifare 

L’Aja. L’esperimento di governo firmato Geert Wilders è durato lo spazio di una mancata stretta sull’immigrazione. Il vulcanico leader dell’ultradestra olandese, approdato appena undici mesi fa per la prima volta al potere dopo una carriera passata a inseguirlo, ha staccato la spina alla fragile coalizione guidata dal tecnico indipendente Dick Schoof. Aprendo così la strada a elezioni anticipate e trasformando la crisi politica in un rischioso lascia o raddoppia personale. Il Trump olandese resta in alta quota nei sondaggi, ma non appare più intoccabile: la sinistra ecologista di Frans Timmermans - che già alle Europee lo aveva superato sul filo di lana - lo incalza. E l’azzardo dell’uomo forte del sovranismo Ue per puntare alla premiership rischia di diventare un boomerang. Il governo olandese si è infranto sullo scoglio già fatale a Mark Rutte due anni fa: l’asilo e l’immigrazione. Gli aut aut di Wilders nelle ultime settimane si erano fatti più pressanti, fino all’ennesimo vertice di maggioranza che lunedì ha sancito lo stallo. A firmare l’atto finale ci ha pensato lo stesso leader del Partito per la libertà (Pvv) su X: «Nessuna firma sul nostro piano sull'asilo. Lasciamo la coalizione», ha scritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA