Wieteska che non ti aspetti 

Alla lettura della formazione del Cagliari anti-Bologna, l'occhio cade sul numero 23 Mateusz Wieteska, stavolta non tra i panchinari, ma inserito nell'undici di partenza. E ancora una volta ha avuto ragione Claudio Ranieri. Perché Wieteska, sia nella linea a quattro che in quella a cinque, non ha battuto ciglio, andando a chiudere gli spazi dalle parti di Scuffet. E poi prendendosi il lusso di costruire l'azione chiusa dall'autorete di Calafiori per il decisivo 2-1.

Mateusz c'è

Nel derby polacco con i connazionali Skorupski e Urbanski, Wieteska ha dimostrato di non esser stato solo un abbaglio estivo. Ranieri lo ha studiato in settimana e, complice anche una forma influenzale che aveva un po' debilitato Goldaniga, lo ha buttato nella mischia. L'ultima volta, il lontano 8 ottobre, contro la Roma alla Domus. Novanta minuti a rincorrere i fantasmi giallorossi, che arrivavano e segnavano da tutte le parti. L'apice di una partenza complicata. L'esordio proprio a Bologna, il bis con l'Udinese e la prima espulsione italiana, per doppia ammonizione. Il rientro da bollino rosso contro il Milan, 45' di buchi e abbagli, con la sostituzione all'intervallo. Dopo Fiorentina e Roma (con 7 reti sul groppone), Ranieri lo ha fatto sedere in panchina, da dove si è alzato solo per giocare in Coppa Italia, contro Udinese e Milan. Undici partite di fila, tre mesi pieni, senza mettere piede in campo in campionato. Lui che in Francia, lo scorso anno, con il Clermont aveva giocato 35 partite su 38, tutte da titolare, e saltando tre gare solo per squalifica.

La rinascita

Wieteska sembrava essere uscito dai radar, ma Ranieri, che non perde di vista nessuno, lo ha tirato fuori dal cilindro per la sfida col Bologna. E il polacco ha sorpreso tutti. Tranne il tecnico, naturalmente. Con Dossena ha messo a tacere van Hooijdonk e ha messo in mostra anche personalità nell'uscita palla al piede dall'area. Non bastasse, al minuto 24 della ripresa ha addomesticato con la delicatezza di un trequartista il campanile nell'area del Bologna, si è liberato in dribbling e ha piazzato, col sinistro, una palla tesa in mezzo all'area, sfiorata da Petagna e trasformata in autorete da Calafiori. Per Wieteska gli abbracci dei compagni, gli applausi dei tifosi, il primo sorriso dopo tre mesi d'attesa e pure un post social celebrativo: <Un grande pomeriggio a casa nostra. Sempre insieme!>. E se fosse lui l'atteso rinforzo di gennaio per la difesa del Cagliari?