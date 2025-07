Wieteska ceduto in Turchia 

Al fischio di chiusura dell’arbitro Benen, rompete le righe per il Cagliari, che ora potrà staccare la spina per ritrovarsi martedì pomeriggio ad Asseminello. Nel gruppo non ci sarà Mateusz Wieteska. Il difensore polacco, ieri in panchina per tutti i 90 minuti contro l’Hannover, lascerà infatti il Cagliari per trasferirsi in Turchia, al Kocaelispor in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. In uscita anche Rog (Rijeka) e Prelec (Oxford City).

Mercato

La cessione di Wieteska comporterà la ricerca di due difensori per completare un reparto apparso in difficoltà in questo precampionato, con Pisacane costretto a utilizzare Deiola. Uno degli obiettivi resta Ilario Monterisi, classe 2001 del Frosinone, ben conosciuto dal ds Guido Angelozzi. Che potrebbe a breve chiudere col Como l’acquisto del centrocampista Luca Mazzitelli e col Besiktas il prestito con diritto di riscatto della punta Semih Kilicsoy.

A casa

Intanto, come detto, il Cagliari si ferma fino a martedì, quando nel pomeriggio riprenderanno gli allenamenti ad Asseminello, in vista della prima edizione del Trofeo “Gigi Riva”, che si giocherà sabato alla Domus contro il Saint-Etienne. E nel centro sportivo Pisacane ritroverà quei rossoblù che erano rientrati a Cagliari dal ritiro di Ponte di Legno, ossia Mina, Gaetano e Pavoletti, oltre all’ultimo arrivato in Sardegna, l’ex Napoli Folorunsho.

