Wieteska c’è, Makoumbou e Obert a parte 

I rossoblù di Davide Nicola si sono ritrovati ieri pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della gara di domenica alla Unipol Domus contro il Torino (il fischio d’inizio è fissato per le ore 18).

Dopo oltre un mese, si è allenato regolarmente con i compagni il difensore polacco Wieteska. Lavoro parziale, invece, per Lapadula e Makoumbou. Quest’ultimo è rientrato in anticipo dal Congo per un fastidio a un ginocchio e verrà valutato giorno per giorno. Continuano a seguire un percorso personalizzato sia il capitano Pavoletti che Jankto. Ieri ha svolto un lavoro individuale pure Obert, che a sua volta ha lasciato anzitempo il ritiro della Slovacchia per un fastidio agli adduttori della coscia destra. Tra oggi e domani sono attesi anche gli altri sei nazionali.

Nicola

«Sappiamo che l’obiettivo da raggiungere quest’anno è ulteriormente complicato, il livello si è sollevato notevolmente», ha detto il tecnico Nicola ai microfoni di Sky Sport. «Lo abbiamo visto con gli avversari che abbiamo affrontato sinora. Ma la squadra sta acquisendo un’identità. Poi ci sono momenti in cui raccogli molto e altri in cui raccogli meno. L’importante è proseguire sempre nella direzione giusta».

