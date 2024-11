Wieteska apre la serie dei rientri 

Con Mateusz Wieteska si è aperta la serie di rientri degli otto giocatori del Cagliari reduci dagli impegni delle nazionali. Il difensore, convocato sabato all’ultimo e sconfitto lunedì sera con la Polonia al 93' 1-2 con la Scozia (costato la retrocessione nella Lega B di Nations League), è rientrato in Sardegna ieri sera e nella seduta di stamattina al Crai Sport Center dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Stasera dovrebbero tornare gli altri giocatori che hanno risposto alle convocazioni per la Nations League ossia Razvan Marin, Adam Obert e Alen Sherri (quest’ultimo l’unico che non ha collezionato minuti durante la sosta, in panchina in entrambe le partite dell’Albania). Per Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo e Yerry Mina appuntamento invece per domani sera.

La ripresa

Ieri, nel pomeriggio, il gruppo del Cagliari senza i nazionali è tornato in campo dopo aver avuto liberi domenica e lunedì. Prima seduta con vista Genoa con attivazione, lavoro tecnico, esercitazioni sul possesso palla, cross e conclusioni a rete. A chiudere una partita giocata su metà campo. Prosegue con buoni numeri la vendita dei biglietti per il settore ospiti, cominciata venerdì scorso: sono 200 le presenze sicure dei tifosi del Cagliari per domenica alle 12.30 al Ferraris. (r. sp.)

