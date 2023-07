Wiebes, volata “europea” a Modena 

Volata, come previsto a Modena. E, come previsto, è Lorena Wiebes a mettere la ruota davanti a tutte. La terza delle nove tappe del Giro Donne premia la belga della SD Worx in maglia di campionessa europea, che prevale con ampio margine su Marianne Vos e Chloe Dygert dopo 118,2 chilometri ricchi di attacchi. Un cronaca punteggiata di tentativi di fuga: l’ultimo, quello di Palazzi, Zontone e Vettorello, aveva 1’30” di vantaggio a 25 km dalla fine ma ai -10 il gruppo aveva già fagocitato le attaccanti.

Con almeno tre o quattro squadre interessate a portare la propria velocista in volata e la Movistar attenta a proteggere la maglia rosa di Annemiek van Vleuten, le speranze di mettere a segno il “colpaccio” erano minime. Si è arrivati allo sprint e ad avere la peggio è stata Letizia Paternoster, caduta a 20 metri dal traguardo. Oggi 4ª tappa della corsa che si chiude domenica a Olbia: Fidenza-Borgo Val di Taro di 134 km. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Lorena Wiebes (Bel, SD Worx) km 118,2 in 2.53’41” media 40,140 km/h, 2. Marianne Vos (Ola, Jumbo- Visma), 3. Chloe Dygert (Usa, Canyon Sram), 4. Megan Jastrab (Usa), 5. Sofia Barbieri (Ita); 8. Chiara Consonni (Ita); 10. Silvia Zanardi (Ita).

Classifica : 1. Annemiek van Vleuten (Ola), 2. Cecilie Ludwig (Dan) a 49”, 3. Juliette Labous (Fra), 4. Elisa Longo Borghini (Ita) a 55”.

