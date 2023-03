Wi-fi pubblico, la rete non funziona 

A Marina Piccola l’ombrellino compare e scompare a intermittenza quasi fosse un albero di Natale. Poco più avanti, Prima Fermata, non funziona neanche li (ma qui «c’è un problema tecnico»). Dall’altra parte della città, nel parco di Terramaini non si riesce nemmeno ad agganciare l’icona della rete internet gratuita. In piazza Matteotti occorre una buona dose di fortuna (e di pazienza), va decisamente peggio in piazza Costituzione, sotto il Bastione, e in piazza del Carmine. In via Roma funziona a tratti: si aggancia la rete all’altezza del palazzo del Consiglio regionale ma poi andando più avanti si scopre che all’angolo con il Largo Carlo Felice il segnale è di nuovo un’utopia.

L’obiettivo

Con oltre 130 hotspot sparsi in tutta la città (più altri 200 circa in arrivo con il progetto dei “pali intelligenti”), l’obiettivo del Comune è far funzionare perfettamente la rete wi-fi di Cagliari. Ma c'è un problemino: oggi non funziona, se non male e in piccoli tratti. Con buona pace dei cagliaritani (e dei turisti, ora che sta per cominciare la nuova stagione). «Niente, non va», dicono Anna D'Hallewin e Luca Atzeni al Poetto. «Ci sono riuscita dopo svariati tentativi», aggiunge Enrica Fois, mentre tenta ripetutamente in via Roma. «Cagliari non ha una rete wi-fi inadeguata», tiene a precisare l’assessore ai Servizi Tecnologici Alessandro Guarracino. «La rete non è concepita per essere continua su tutte le strade, ecco perché nella stessa in alcuni punti», in teoria i più frequentati, «il segnale si aggancia e in altri no. A ogni modo», sottolinea l’assessore, «stiamo implementando la rete cittadina con il progetto di smart cities dei “pali intelligenti”».

La mappa

Per avere un’idea di che cosa significhi restare isolati dal mondo basta perdere due ore di tempo, mettere il cellulare in modalità aereo e fare un giro per le principali zone della città. Il risultato è abbastanza sconfortante. Perché al di là di piazza del Carmine, dove la rete è spenta da anni, o di altre zone in centro dove la rete di Cagliari entra in “conflitto” con quella dell’infopoint (ma in questo caso basta spegnere una e attivare l’altra), in generale il wi-fi del Comune, “Wi-fi Cagliari”, funziona poco e male. «Per una città turistica, il wi-fi pubblico è un servizio imprescindibile. Basta fare un giro a Palma di Maiorca, solo per fare un esempio, per capire che cos’è il wi-fi pubblico», dicono Anna e Luca. Cellulare in mano, il concetto lo ribadiscono Giuliana Conti e Nicola Lavra: «Ormai quasi tutti hanno un piano tariffario privato che permette di navigare in città senza bisogno di cercare un wi-fi, però se ci mettiamo nei panni di un turista una rete internet che funziona poco e male non è un bel biglietto da visita».