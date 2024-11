Whoopi Goldberg: «Sardegna, casa mia  Vi svelo perché, in realtà, ho 206 anni...» 

«Guardatemi bene perché, in realtà, ho 206 anni». Divertente siparietto sulla tv americana Nbc tra Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon, conduttore di uno dei più celebri talk show Usa, nel cui salotto sono soliti accomodarsi alcune tra le più famose star dello show business. L’attrice, Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per “Ghost - Fantasma” (1990), diva amatissima de “Il colore viola” e “Sister Act”, è di casa a Stintino e, durante lo show, ha tessuto le lodi della nostra Isola alla tv Usa: «La Sardegna è Blue Zone, terra di centenari, si mangia bene e l’aria è pulita!».

I sardi, a differenza degli americani, ha spiegato, «non hanno troppe sciocchezze a cui pensare, come da noi. Noi americani siamo stressati, al punto che la gente cammina sempre arrabbiata, addirittura tenendo le mani sempre chiuse». In Sardegna è diverso: «Non c’è puzza nell'aria, non ci sono schifezze nel cibo». Quindi è ora che gli americani comincino a prendere esempio. Come? «Iniziando a riconoscere che negli Stati Uniti si mangiano cibi che hanno ingredienti che non riusciamo nemmeno a pronunciare. E io dico», ha concluso ironica come sempre, «se non riesci a pronunciare il nome di una cosa, allora non metterla mai in bocca per mangiarla!».

RIPRODUZIONE RISERVATA