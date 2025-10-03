VaiOnline
Whitfield & Claffy in quartetto oggi e domani a Cagliari 

Il primo weekend dell'autunno ha riacceso al Teatro Massimo di Cagliari la stagione musicale anche per il grande jazz internazionale: oggi e domani nella sala M2 doppia data di Mark Whitfield Jr. e Alexander Claffy, accompagnati da David Sikoski e Seamus Blake in quartetto. In programma per The Jazz Club Network.

Il suono

L’accoppiata Whitfield Jr. e Claffy si esibirà per la prima volta in assoluto in Europa, esportando la lunga tradizione d’eccellenza del jazz newyorkese. Maestro e sperimentatore alla batteria il primo, stella nascente del contrabbasso il secondo, l'energia che sprigioniano in duo ha già fatto breccia nella severa critica di genere americana, grazie anche al già vasto repertorio di collaborazioni e lavori solisti che hanno pubblicato negli ultimi cinque anni. Ma a completare il quartetto non saranno figuranti, bensì due icone jazz contemporanee come il sassofonista canadese Seamus Blake (che in passato ha suonato anche con la Mingus Big Band e in tour per Roger Waters) e il pianista nominato ai Grammy Awards David Kikoski. Le esperienze ultradecennali dei due artisti andranno ad arricchire l’esibizione di Whitfield Jr. e Claffy, in un dialogo musicale incentrato sull'improvvisazione e l’interazione dinamica tra i membri del quartetto, offrendo al pubblico cagliaritano un’esperienza avanguardistica e celebrativa al contempo, per ora esclusiva nel continente. (e. m. c.)

