“White Stars Christmas” per 17 Comuni 

Dal 6 al 29 dicembre la Sardegna si accende di poesia con “White Stars Christmas”, il nuovo progetto ideato e realizzato da Teatro Circo Maccus, che porterà in 17 Comuni un viaggio incantato tra luci, acrobazie aeree, trampolieri, musica e danze sospese. Per quasi un mese, piazze, vie e centri storici si trasformeranno in paesaggi fiabeschi grazie a parate luminose itineranti e a un grande spettacolo acrobatico finale, pensato per regalare a famiglie, bambini e spettatori di ogni età un'esperienza immersiva fatta di magia, stupore e meraviglia condivisa.

Il tour toccherà Desulo il 6 dicembre, Bitti il 7, Nuoro l'8; proseguirà l'11 a Macomer, il 12 a Isili, il 13 a Seui e il 14 a Nurri; il viaggio continuerà poi il 16 dicembre a Bosa, il 18 a Tortolì, il 19 a Sorgono, il 20 a Bari Sardo, il 21 a Lanusei, il 22 a Fonni, il 23 a Tertenia; per tornare dopo Natale il 27 dicembre a Torpè e chiudere il 29 dicembre a Siniscola.

Con “White Stars”, personaggi luminosi e creature immaginarie prendono forma in uno spazio sospeso dove luce e movimento diventano gesto scenico. La direttrice artistica Virginia Viviano descrive lo spettacolo come «un racconto di Natale fatto di poesia leggera, in cui la luce guida lo sguardo dello spettatore e la piazza torna a essere un luogo di incontro e comunità». A dare vita a questa visione è un cast internazionale di acrobati e performer. Tra questi il trapezio di Susanna Defraia, il cerchio aereo e le contorsioni di Gaia Pascolo, la forza scenica della corda aerea e dei trampoli di Delia Occhiucci, insieme allo stile coreografico del cerchio aereo interpretato da Giulio Caravatti. A loro si affianca l’equilibrismo di Pedro Miguel Rosa.

