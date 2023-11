White rabbit, red rabbit  stasera al teatro Alkestis 

Battute finali al Teatro Alkestis per il progetto White Rabbit Red Rabbit del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, prodotto in Italia da 369gradi, centro di produzione e diffusione della cultura contemporanea.

Oggi alle 21 protagonista in scena sarà l’attore Angelo Trofa (Batisfera Teatro) alle prese con il famoso testo tradotto in 25 lingue e con alle spalle più di mille repliche in tutti i continenti. White Rabbit Red Rabbit è un esperimento sociale in forma di spettacolo, già affrontato da attori e attrici del calibro di Whoopi Goldberg, Ken Loach, Emma Dante, Fabrizio Gifuni, Lella Costa, tra gli altri. Il lavoro di Soleimanpour entra in contatto con l’artista (che lo estrae da una busta sigillata) per la prima volta sul palcoscenico, di fronte alla platea, senza regia e senza prove. Non è un testo politico e non deve essere inteso come tale: il suo contenuto è metaforico e distante da ogni orientamento ideologico. La sua profonda originalità e peculiarità si ritrova nel fatto che chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima, deve arrivare sul palco portando in dote coraggio, leggerezza, intraprendenza, ironia e intelligenza.

Il forte richiamo d'Oriente che ha caratterizzato la poetica e la visione artistica di Teatro Laboratorio Alkestis, arriva dal 1973, anno in cui il suo fondatore Massimo Michittu inizia la propria ricerca concentrandosi sullo studio delle pratiche rituali, in particolare dei Dervisci danzanti di Konya (Turchia) e di quelle teatrali, prendendo contatto con le forme artistiche di paesi come Iran, India, Egitto per cercare di ristabilire una profonda continuità culturale tra le differenti società. Nel 1996 prende forma la rassegna teatrale musicale "Con gli occhi dell’Oriente”, che rinforza il legame con la cultura iraniana.

RIPRODUZIONE RISERVATA