Whisky in una culla di Vernaccia 

Elio Carta, titolare dell’azienda fondata dal padre Silvio, ha contato i giorni uno per uno da quando il 27 marzo 2020 è iniziato l’invecchiamento del whisky della Silvio Carta. «L’affinamento deve durare minimo tre anni, ci siamo». Prima apparizione pubblica tra novembre e dicembre, assicura. E come già per l’eccellente brandy di Vernaccia, l’acquavite di Oristano, e poi le vodka sarde, i gin superlativi alle botaniche isolane e i numerosi amari, anche l’ultimo arrivato nel grande stabilimento vicino alla 131, avrà di serie il respiro della Sardegna. «Sono innamorato della mia terra e credo che la nostra unicità e particolarità siano il valore aggiunto rispetto al resto del mondo», spiega Elio Carta. Tutto parte da questa passione per l’Isola. Che non è solo una questione emotiva o romantica. È il cuore del mercato. «Se hai qualcosa che gli altri non hanno puoi essere vincente nella competizione - sintetizza Carta - questa è la molla che mi ha spinto a diversificare e a sperimentare sempre nuove creazioni e proposte». Il whisky ne è un esempio. Ma ancora prima il gin.

Inviato

BARAtili san Pietro. Il grande sonno dura da oltre 1100 giorni. Lo aiuta la pace di una vasta pianura dove un tempo primeggiavano pomodori di altissima qualità. Ma soprattutto lo addolcisce il silenzio di una culla di castagno sardo che ha oltre 120 anni. E che per tutta la sua vita ha custodito la Vernaccia di Oristano tra le migliori al mondo. Ancora pochi mesi di questo lungo riposo e il primo whisky della Sardegna, primo al mondo a poter vantare l’abbraccio antico della Vernaccia, sarà pronto per il risveglio.

La novità

Elio Carta, titolare dell’azienda fondata dal padre Silvio, ha contato i giorni uno per uno da quando il 27 marzo 2020 è iniziato l’invecchiamento del whisky della Silvio Carta. «L’affinamento deve durare minimo tre anni, ci siamo». Prima apparizione pubblica tra novembre e dicembre, assicura. E come già per l’eccellente brandy di Vernaccia, l’acquavite di Oristano, e poi le vodka sarde, i gin superlativi alle botaniche isolane e i numerosi amari, anche l’ultimo arrivato nel grande stabilimento vicino alla 131, avrà di serie il respiro della Sardegna. «Sono innamorato della mia terra e credo che la nostra unicità e particolarità siano il valore aggiunto rispetto al resto del mondo», spiega Elio Carta. Tutto parte da questa passione per l’Isola. Che non è solo una questione emotiva o romantica. È il cuore del mercato. «Se hai qualcosa che gli altri non hanno puoi essere vincente nella competizione - sintetizza Carta - questa è la molla che mi ha spinto a diversificare e a sperimentare sempre nuove creazioni e proposte». Il whisky ne è un esempio. Ma ancora prima il gin.

Materia prima eccellente

«In Sardegna abbiamo la possibilità di lavorare il ginepro fresco, raccogliamo le bacche e le mettiamo subito in infusione e questo ci permette di salvare e valorizzare in pieno tutta la parte aromatica». Alta concentrazione di bacche «perché le botaniche non devono prevalere, ci sono ma in modo delicato». Il ginepro sardo della Silvio Carta è quello della costa davanti al mare del Sinis, ma anche le piante sul Gennargentu. “Gin per te” – tra gli ultimi creati dalla Silvio Carta – è arrivato quest’anno, proprio il giorno di San Valentino: forte, intenso e passionale. Tutto orgogliosamente sardo. Come la gran parte delle essenze, coltivate nell’azienda nel ricco orto botanico. «Sono appassionato di erbe selvatiche, qui trovi artemisia, elicriso, timo, cardo selvatico, malva, liquirizia. Il mirto ha un luogo tutto suo, poco distante dallo stabilimento. Un mirteto, lungo la periferia di Zeddiani, di oltre 30 anni. «Lo teniamo basso per produrre poco ma con alta qualità», spiega. «Tutto nasce qui, in Sardegna». Come il nuovissimo gin con le arance di Milis, con le quali Elio Carta produce anche un nuovo liquore amorevolmente agrumato.

Vernaccia, amore eterno

Sono passati 74 anni da quando Silvio Carta, spinto da una passione radicale per la Vernaccia, fonda l’azienda. Oggi il vino identitario di Oristano resta il cuore e la storia dello stabilimento. Appena terminata la scuola enologica nel 1972 Elio prende la guida della cantina e dopo una decina di anni deve affrontare la grande crisi che colpisce il mercato di quella giovane Doc. Un’eccellenza oggi super premiata e ritenuta unica al mondo. «Improvvisamente, sulla spinta dettata dalle mode del momento, la Vernaccia non era più richiesta. Allora ho pensato di realizzare l’impianto di distillazione». Un successo, senza mai perdere però quella passione delle origini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata