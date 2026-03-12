VaiOnline
Capoterra.
13 marzo 2026 alle 00:38

Wheelchair Rugby, in campo per superare tutte le barriere 

È stata presentata ieri pomeriggio nell’aula consiliare del Comune la squadra Amatori Wheelchair Rugby Capoterra, la sezione paralimpica dell’Amatori Rugby Capoterra, società che milita in Serie B. Si tratta della prima e unica società italiana iscritta alla Federazione Italiana Rugby ad aver istituito una sezione paralimpica dedicata al rugby in carrozzina. La squadra, giunta al secondo anno di partecipazione al campionato nazionale paralimpico, si prepara all’esordio stagionale davanti al pubblico di casa.

La prima tappa del campionato èin programma sabato e domenica al palazzetto di Poggio dei Pini. A fare il punto sulla stagione è il capo allenatore Nicola Marcello: «Rispetto all’anno scorso siamo riusciti a recuperare le carrozzine che ci mancavano grazie alla vittoria di un bando di Sport e Salute. Abbiamo avuto nuovi ingressi in squadra: oggi siamo tra i sette e gli otto giocatori e l’obiettivo è arrivare a dieci». Per il tecnico si tratta di un momento importante per la crescita del progetto: «È solo la nostra seconda stagione, ma vogliamo continuare a crescere e puntiamo alla prima vittoria nella storia di questo sodalizio». Negli ultimi mesi si è ampliata anche l’attività paralimpica della società. «Abbiamo avviato una sezione di atletica, una piccola squadra di calcio balilla paralimpico e ci siamo iscritti anche alla sezione paralimpica ciclistica».

