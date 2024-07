Wheelchair, Arca a Parigi 

Alghero. Il sogno di Luca è realtà. La Fitp ha annunciato che il 31enne di Bono Luca Arca si è qualificato per rappresentare l'Italia alle Paralimpiadi di Parigi, in programma sui campi del Roland Garros da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Luca Arca, numero 1 italiano, 33° della classifica mondiale, domenica si è laureato per la terza volta campione d'Italia battendo con un doppio 6-1 Silviu Culea sul rosso dello Sporting Club Sassuolo. Best ranking 24 raggiunto nel giugno di due anni fa, il portacolori del Tc Terranova è stato stoppato da qualche infortunio che, per esempio, non gli ha permesso di partecipare agli Assoluti nelle due edizioni precedenti (vinti nel 2019 e nel 2021).

Vincitore di dodici tornei in carriera, quest'anno ha alzato il trofeo a Spalato e a Casablanca, entrambi su terra battuta, superficie sulla quale si disputerà il torneo paralimpico, mentre ha vinto l'Alghero Open 2 Riviera del Corallo sul green set del Tc Alghero. Ma la differenza, in termini di punti, l'ha fatta il turno superato nel Super Series del Cajun Classic, in Louisiana. Per lui, sarà la prima volta sui campi del Roland Garros.

«Sono felicissimo, perché penso di essermelo meritato, dopo un anno di stop ho ripreso a giugno dell'anno scorso e sinceramente non me lo sarei aspettato. Ma quando sono arrivati i primi risultati ho pensato che ce la potevo fare», spiega Luca, che guarda il cielo e non può non far volare un pensiero: «Penso che mamma sarebbe stata entusiasta e sicuramente lo è! Anche se è solo un piccolo traguardo, perché vorrei che per me questo fosse solo un punto di partenza per crescere e diventare forte, lo dedico tutto a lei».



