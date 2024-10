“Wet Floor”, la prima regionale a Sinnai 

Un dramma contemporaneo per la Stagione Teatrale 2024-2025 “Molti Sguardi” organizzata da L'Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi: debutta in prima regionale “Wet Floor” di Fabio Pisano, nuova produzione dei padroni di casa con Federico Giaime Nonnis, figlio dello scrittore Nino, e Daniel Dwerryhouse nei ruoli, rispettivamente, di un giornalista di successo e di un (sedicente) addetto alle pulizie, in cartellone domani alle 19 e dopodomani alle 20.30 al Teatro Civico di Sinnai per una riflessione sulle moderne derive del sistema dell'informazione nell'era dei social media e delle fake news.

Una pièce originale che affronta temi delicati e complessi come l'etica e la deontologia professionale a fronte della necessità di anticipare i colleghi e dare una notizia per primi ma anche gli effetti collaterali e le conseguenze che una comunicazione imprecisa o errata, come un'ipotesi azzardata o una pericolosa insinuazione, oppure una violazione della privacy possono avere sulla vita delle persone coinvolte loro malgrado in eventi delittuosi o di carattere scandalistico.

“Wet Floor” (letteralmente “pavimento bagnato”, la scritta che campeggia come avviso di pericolo durante i lavori di pulizia) racconta lo strano ma tutt'altro che casuale incontro tra un cronista d'assalto, cinico e spregiudicato come si conviene a chi aspira a fare carriera nello spietato mondo del “quarto potere”, dotato di quel “sesto senso” o intuito nel riconoscere ciò che può catturare l'attenzione dei lettori o comunque suscitare la loro curiosità e uno sconosciuto e anonimo uomo in tuta che si presenta con tanto di attrezzatura e si accinge a lavare per terra, per poi rivelarsi un sequestratore.

