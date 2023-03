Westwood forever E la passerella è una lettera d’amore 

La sfilata della collezione Autunno/Inverno 2023 2024 Vivienne Westwood è la prima senza la regina del punk, scomparsa due mesi fa, nel dicembre 2022. Ma quello che viene mostrato in pedana è una commovente dichiarazione d'amore da parte del marito Andreas Kronthaler, al fianco della stilista britannica per trent’anni.

È un racconto intimo che ripropone pezzi d'archivio divenuti classici del guardaroba Westwood. Ma prima di mostrare gli abiti, Andreas ricorda agli ospiti chi era Vivienne. «Ho nostalgia di te», ammette il vedovo. «Ho così tante domande. Ti capisco molto di più ora. Ho trovato la sciarpa che stavamo cercando. Sto leggendo i libri che leggevi tu. Metterò la musica che abbiamo sentito insieme tante volte. Tenerti sulle mie ginocchia è tutto ciò che desidererei adesso. E accarezzare la tua faccia col mio naso. Ciò che è successo è ciò di cui avevo bisogno. Sei stata la mia ragione e tutto ciò che ho fatto l'ho fatto per te. Forse la cosa più importante che tu mi abbia mai insegnato è mettere la donna su un piedistallo». Infatti, in apertura l'immagine della compianta designer è sul top della modella che indossa platform vertiginose, minigonna, orecchini vistosi. Sfilano mini in tartan, corsetti, capi punk, volant new romantic, gonne ampissime, shorts e zeppe altissime.

