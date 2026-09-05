West Nile, via alla disinfestazione 

Il virus della Febbre del Nilo preoccupa i sangavinesi, con ben due decessi in pochi giorni. La Provincia del Medio Campidano ha messo in moto la macchina operativa e già ieri, di primo mattino, sono stati fatti trattamenti sia contro le larve di zanzara sia contro quelle adulte. Lo rimarca la vicepresidente Maura Boi: «Gli interventi si sono concentrati in particolare lungo i corsi d'acqua e nell'area dell'ospedale. La presenza del virus e i contagi sono un fenomeno già riscontrato nelle stagioni precedenti, qui e nel resto d'Italia. Non è un'emergenza isolata o improvvisa, ma un fenomeno noto per il quale gli interventi attuali danno continuità a una programmazione annuale già definita, garantendo presenza e monitoraggio costanti».

Clima diverso

L’azione di contenimento fa i conti con il prolungamento delle stagioni calde: «L'aumento delle temperature – aggiunge Boi - altera i cicli stagionali rispetto al passato, quando il freddo precoce limitava la presenza degli insetti: oggi le zanzare continuano a proliferare in modo consistente anche in settembre e in ottobre, rendendo necessaria una vigilanza continua fino all'autunno inoltrato».

Le polemiche

A San Gavino non mancano le polemiche da parte dei consiglieri dell’opposizione, tra cui Nicola Orrù: «Il Comune - sostiene - dorme, poi gli amministratori si lamentano se arrivano le critiche. Purtroppo il nostro paese piange due vittime del virus e sono vicino ai familiari. Credo che la prevenzione sia alla base di tutto, negli scorsi mesi qualche campanello d’allarme c’è stato, forse sottovalutato, e oggi si cerca di correre ai ripari con la speranza di debellare le zanzare infette. A mio giudizio serve una disinfestazione totale dell’area e non parziale, come invece si fa in questi giorni. Invito i cittadini a seguire i consigli della Provincia per evitare il proliferare del virus».

Si corre ai ripari

Il Comune è in costante contatto con Asl e Provincia per monitorare la situazione epidemiologica e attivare le misure necessaria. «La prevenzione – ricorda il sindaco Stefano Altea - richiede la collaborazione dei cittadini: è fondamentale eliminare regolarmente tutti i ristagni d'acqua, ad esempio nei sottovasi e nei giardini privati, per impedire la riproduzione delle zanzare».

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