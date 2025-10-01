West Nile, un altro contagio 

La Febbre del Nilo non dà tregua. Ieri è stato registrato un nuovo contagio. Si tratta di un paziente settantenne di Cabras, che nei giorni scorsi si è rivolto al Pronto soccorso del San Martino con la febbre. Al paziente è stata prescritta una terapia da seguire a domicilio, e poi è stato dimesso. Come al solito è stata subito avviata l’indagine epidemiologica, l’area di residenza del 70enne è stata circoscritta per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione.

Salgono quindi a 35 i casi sintomatici di West Nile accertati da agosto in provincia; con due decessi oltre alla morte di una paziente risultata positiva al virus ma che sarebbe deceduta a causa di altre patologie. «Ancora una volta raccomandiamo, in particolare alle persone fragili e anziane, di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e prevenzione della Asl 5 Maria Valentina Marras - Evitare i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve. Importante quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire gambe e braccia con abiti chiari, utilizzare spray repellenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA