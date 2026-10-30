West Nile, stabili le condizioni della pensionata in ospedale 

Grande apprensione a Pabillonis per le condizioni della 71enne colpita dal virus della Febbre del Nilo, ricoverata nell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” a San Gavino. Al momento le sue condizioni sono stabili e costantemente monitorate dal personale sanitario. Per Pabillonis si tratta del primo caso, che fa seguito ai tre che si sono verificati a San Gavino dal mese di settembre a oggi: i primi due, in poco più di 48 ore, hanno portato al decesso dei pazienti mentre è fuori pericolo la persona colpita dal virus della West Nile che è stata dimessa dall’ospedale e ora si trova in buone condizioni di salute.

Dopo la comunicazione dell’Asl del Medio Campidano, il sindaco Marco Tuveri ha firmato un’ordinanza: «Invito tutti i cittadini al rispetto di determinati comportamenti. La signora colpita dal virus non è in pericolo di vita e ci auguriamo che possa tornare al più presto nella propria abitazione. Per proteggersi dalle punture bisogna usare zanzariere, indumenti coprenti e repellenti seguendo le istruzioni, soprattutto dal tramonto all’alba».

Per la segnalazione di uccelli morti o moribondi al Servizio veterinario dell’Asl del Medio Campidano ci sono i numeri 070 9359500 oppure 070 97611650. È fondamentale non lasciare all’aperto oggetti e contenitori nei quali possa accumularsi acqua, anche su balconi, terrazzi, cortili e giardini, e poi coprire contenitori e serbatoi con coperchi o teli. Dove non sia possibile, assicurare il regolare ricambio dell’acqua.

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