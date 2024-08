West Nile, scatta la disinfestazione 

Disinfestazione nelle case, nei giardini, nelle strade e in pineta. A Santa Giusta si corre ai ripari dopo il contagio del virus West Nile su un 77enne, ricoverato dalla scorsa settimana all’ospedale San Martino.

La Provincia, in collaborazione con il Comune e gli agenti della polizia locale, da due giorni è impegnata nella disinfestazione delle aree attorno alla casa dove abita l’anziano. L’intervento è stato eseguito anche nella zona dove oggi va in scena la regata dei Fassonis, evento che richiama in paese tanti turisti.

Intanto a Santa Giusta la preoccupazione è tanta: «Tutto è sotto controllo - assicura il vicesindaco, Pierpaolo Erbi - però capiamo lo spavento di chi abita da quelle parti e non solo. Si tratta di un virus che fa paura, ecco perché la Provincia è immediatamente intervenuta. Ora verrà analizzata anche l’acqua presente nei sottovasi delle case. Molti cittadini ci chiamano per avere informazioni in merito, vogliono sapere come comportarsi. Le disinfestazioni non si fermeranno. Ovviamente chiediamo a tutti di seguire le regole basilari come ad esempio evitare ristagni d’acqua». ( s. p. )

