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Asl 5
17 ottobre 2026 alle 00:14

West Nile, ricoverato un 60enne 

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Il calo delle temperature aveva fatto sperare che ormai l’emergenza zanzare fosse cessate. E invece a metà ottobre ecco un nuovo caso di Febbre del Nilo accertato in provincia. Si tratta di un ultrasessantenne, attualmente ricoverato all’ospedale San Martino. È il 29esimo contagio registrato da maggio a oggi nell’Oristanese, le vittime invece sono state 4.

Il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5 ha già avviato l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, la Provincia ha già programmato gli interventi di disinfestazione dell’area di residenza della persona che ha contratto il virus.

«Nonostante il calo delle temperature, sono ancora presenti le zanzare che veicolano il virus attraverso la puntura – affermano dal dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano - è opportuno ricordare le misure di prevenzione e protezione. Occorre prevenire, evitando i ristagni d’acqua, habitat ideale per il proliferare di questiinsetti».

La direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina ricorda che «è importante non abbassare la guardia. La circolazione del virus è ormai endemica nel nostro territorio, per cui è importante che ciascuno di noi si protegga e protegga i soggetti più esposti, anziani e fragili».

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