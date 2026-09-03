West Nile, pensionato in ospedale 

Nuovo caso di West Nile, la febbre del Nilo, a San Gavino, dove i cittadini sono sempre più preoccupati. Dopo la morte di un’anziana mercoledì, che aveva anche altre patologie e dunque la causa del decesso non è confermata, ieri dall’Asl è arrivata l’ufficialità per un pensionato ora è ricoverato all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”.

L’appello

Dopo la conferma del nuovo caso, il sindaco Stefano Altea invita alla cautela e al rispetto delle norme contro il contagio. «Il Comune – spiega – già in seguito al primo caso di febbre del Nilo si era immediatamente attivato con l’ordinanza firmata da me contenente le misure di prevenzione e controllo previste per contrastare la proliferazione delle zanzare. Alla luce di questo nuovo aggiornamento, siamo in costante contatto con l’Asl e con la Provincia del Medio Campidano, per valutare il quadro epidemiologico e definire la tipologia e l’estensione degli ulteriori interventi di contrasto al vettore da effettuare sul territorio». Lo stesso sindaco assicura che «la situazione viene quindi seguita con attenzione e in stretto coordinamento con le autorità sanitarie. Resta importante la collaborazione di tutti nel mettere in pratica le misure di prevenzione già indicate, in particolare evitando ristagni d’acqua e adottando le normali precauzioni per ridurre l’esposizione alle punture di zanzara».

La Provincia

Ora il sopralluogo dell’Asl e la Provincia del Medio Campidano è pronta a intervenire, spiega la vicepresidente Maura Boi: stamattina «a San Gavino ci sarà un sopralluogo congiunto del servizio di Igiene pubblica dell’Asl e della Provincia. La ditta farà sabato mattina alle 5 un intervento contro gli esemplari adulti e le larve. La Provincia eseguirà diverse azioni mirate sul campo per garantire la salute pubblica e la tutela del territorio. In programma interventi antilarvali regolari nei corsi d’acqua e nelle caditoie stradali per arginare la proliferazione delle zanzare e prevenire virus come quello della West Nile».

Come ci si contagia

Intanto l’Asl del Medio Campidano ricorda che questo virus non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette, e sottolinea l'importanza di adottare semplici precauzioni per ridurre il rischio di punture.

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