West Nile, l’ordinanza scatta a fine inverno 

La loro presenza non è più legata alla stagione estiva. Le zanzare in città e provincia ormai sono “perenni”: vivono e pungono 365 giorni all’anno. E nell’attesa che la Provincia dia gambe a quel che è stato prima analizzato e poi annunciato negli ultimi tre mesi, il Comune di Oristano a fine inverno (con abbondante anticipo rispetto agli anni scorsi) pubblica un’ordinanza stabilendo «le misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale), del virus Usutu e, in generale, di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori, in particolare da zanzare».

L’allarme

La presenza delle zanzare in maniera massiccia è certificata anche «dalla comunicazione del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Asl 5, pervenuta nei giorni scorsi, e tiene conto della necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per la presenza delle zanzare nel territorio comunale e per il fatto che gli interventi ordinari di disinfestazione attuati dagli Enti competenti nelle strade ed altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti vettori i cui focolai di sviluppo larvale risultano localizzati nelle raccolte d’acqua stagnante anche in aree private», sottolineano da Palazzo Scolopi.

L’ordinanza

Il provvedimento, a firma del sindaco, ricorda che l’Isola è classificata tra le aree ad Alto rischio di trasmissione del virus della West Nile Disease. E il cuore di questo “alto rischio” è proprio l’Oristanese dove tra luglio e ottobre del 2025 si sono registrati 39 contagi e quattro decessi. Massimiliano Sanna spiega, sempre nell’ordinanza, che «la West Nile Disease è una malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare capace di causare forme asintomatiche, forme simil influenzali e, nei casi più gravi, forme neuro-invasive in uccelli, equidi e uomo». E che «per prevenire la proliferazione e le punture delle zanzare occorre, in primo luogo, evitare la formazione di ristagni d’acqua ed attuare trattamenti larvicidi».

Le regole

Da qui una serie di regole per i cittadini («non abbandonare oggetti e contenitori nei quali possa ristagnare acqua; procedere, in presenza di fontane e piscine, di contenitori o serbatoi alla loro protezione o chiusura e, qualora non praticabile, favorire il regolare svuotamento o ricambio di acqua; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque»). E chiaramente per gli Enti competenti in materia di sanità pubblica («Potenziare l’informazione affinché le persone adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare; intensificare le attività di bonifica idraulica e di igiene ambientale; in presenza di cluster di 2 o più casi umani intensificare le attività di contrasto al vettore su tutta l’area interessata con l’eliminazione dei focolai larvali e degli interventi larvicidi nei focolai non rimovibili»).

Provincia

A dicembre la Provincia annunciava di intensificare «prevenzione e contrasto al virus West Nile con un piano di intervento strutturato su tre direttrici: controllo costante del territorio, innovazione tecnologica e partecipazione attiva dei cittadini». Quindi droni, assunzioni di disinfestatori, «Kit di prodotto larvicida per uso domestico, da distribuire gratuitamente ai cittadini tramite comuni e scuole» e «dispenser automatici a rilascio prolungato di prodotto antilarvale, destinati alle aree pubbliche, in particolare alle caditoie e ai grigliati stradali». Forse è il caso di non aspettare oltre.

RIPRODUZIONE RISERVATA