West Nile, ecco il tavolo operativo 

Tra le priorità c'è la sperimentazione di trattamenti biologici nelle risaie. La Provincia di Oristano ha costituito un tavolo per contrastare la West Nile puntando su ricerca scientifica, innovazione e interventi mirati. Si tratta di una nuova fase per rallentare la proliferazione delle zanzare. Il tavolo coinvolge Asl 5, Consorzio di Bonifica, Coldiretti, Confagricoltura, ⁠Copagri, assessorati regionali all'Agricoltura, Ambiente e Turismo, Università di Sassari, Ipla Piemonte e Istituto zooprofilattico.

Il nuovo organismo lavorerà sull'intero sistema di prevenzione e contrasto: dall'analisi dei dati di monitoraggio all'individuazione dei principali focolai, dalla definizione degli interventi antilarvali alla sperimentazione di nuove tecnologie fino al coordinamento delle azioni tra istituzioni, Comuni e operatori.

«Abbiamo voluto mettere insieme competenze scientifiche, sanitarie, ambientali e agricole di altissimo livello perché un problema di questa complessità richiede il contributo di tutti – sottolineano il presidente, Paolo Pireddu, e il consigliere delegato all’Ambiente, Andrea Grussu - Vogliamo che le conoscenze scientifiche, le nuove tecnologie e l'esperienza di chi opera sul territorio diventino parte di un'unica strategia». La prima riunione sarà convocata entro questo mese. (s. p.)

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