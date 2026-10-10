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11 ottobre 2026 alle 00:39

West Nile, ecco il tavolo operativo 

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Tra le priorità c'è la sperimentazione di trattamenti biologici nelle risaie. La Provincia di Oristano ha costituito un tavolo per contrastare la West Nile puntando su ricerca scientifica, innovazione e interventi mirati. Si tratta di una nuova fase per rallentare la proliferazione delle zanzare. Il tavolo coinvolge Asl 5, Consorzio di Bonifica, Coldiretti, Confagricoltura, ⁠Copagri, assessorati regionali all'Agricoltura, Ambiente e Turismo, Università di Sassari, Ipla Piemonte e Istituto zooprofilattico.

Il nuovo organismo lavorerà sull'intero sistema di prevenzione e contrasto: dall'analisi dei dati di monitoraggio all'individuazione dei principali focolai, dalla definizione degli interventi antilarvali alla sperimentazione di nuove tecnologie fino al coordinamento delle azioni tra istituzioni, Comuni e operatori.

«Abbiamo voluto mettere insieme competenze scientifiche, sanitarie, ambientali e agricole di altissimo livello perché un problema di questa complessità richiede il contributo di tutti – sottolineano il presidente, Paolo Pireddu, e il consigliere delegato all’Ambiente, Andrea Grussu - Vogliamo che le conoscenze scientifiche, le nuove tecnologie e l'esperienza di chi opera sul territorio diventino parte di un'unica strategia». La prima riunione sarà convocata entro questo mese. (s. p.)

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