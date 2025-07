West Nile, cresce l’allarme La Asl: nessun problema per le donazioni di sangue  

Restano stazionarie le condizioni del 72enne ricoverato all’ospedale San Martino, primo caso accertato nel 2025 di Febbre del Nilo in Sardegna, morbo che in Italia fa sempre più paura: nove le vittime accertate a livello nazionale dopo i decessi, ieri, di un 76enne e di un 73enne nel Casertano, dove le vittime sono state quattro in pochi giorni.

Il paziente sardo, residente a Oristano e affetto da patologie pregresse, è risultato positivo al virus West Nile dopo esami sierologici eseguiti a seguito di sintomi sospetti. La conferma è arrivata dal Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. La Provincia ha attivato il protocollo d’urgenza previsto dal Piano nazionale contro le Arbovirosi: ieri all’alba è stato effettuato un trattamento adulticida nel raggio di 200 metri dal possibile luogo di contagio, incluso il parco di viale Repubblica. Intensificati anche i controlli larvali e programmati nuovi interventi antialati. «L’attività di disinfestazione è garantita tutto l’anno», ha dichiarato Battista Ghisu, amministratore straordinario della Provincia, annunciando l’assunzione di 10 nuove unità operative.

Intanto, la Asl 5 chiarisce: nessuna restrizione per le donazioni di sangue e nessun rischio dunque per chi dona o riceve. La raccolta prosegue regolarmente. ( m. g. )

