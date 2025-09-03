VaiOnline
L’emergenza
04 settembre 2025 alle 00:13

West Nile,  adesso i casi sono quindici 

Ormai è un bollettino quotidiano. Quest’estate le zanzare sembrano scatenate e non passa giorno che non venga accertato un nuovo contagio da West Nile. Ieri la asl 5 ha comunicato il quindicesimo caso: si tratta di un settantunenne di Oristano risultato positivo al virus della Febbre del Nilo. L’uomo si è presentato al Pronto soccorso del San Martino con alcuni sintomi, poi è stato dimesso ed è ritornato nella sua abitazione perché in buone condizioni. Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste a iniziare dall’indagine epidemiologica fino alla circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’uomo per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri.

«Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, sette ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenni e un ultranovantenne – si legge in una nota della Asl -Di questi quattordici contagiati, undici sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi».

La Asl ribadisce l’importanza della prevenzione, mentre la Provincia prosegue con gli interventi di disinfestazione.

