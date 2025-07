Wesley, da parcheggiatore a giocatore della Roma 

Roma. Sogna di diventare come Cafù o Maicon, «le mie fonti di ispirazione», e ora Wesley come loro giocherà nella Roma. Gasperini lo voleva già all’Atalanta e giallorossi hanno pagato 25 milioni più altri 5 di bonus al Flamengo, squadra brasiliana nella quale il 21enne difensore era arrivato grazie a un video su YouTube con le sue giocate migliori. Un filmato caricato da uno dei suoi migliori amici e scovato dal club di Gávea. «Gioco da quando ho otto anni», sottolinea il neo acquisto, «ma è nel 2017 che ci provo seriamente. Ai provini sono stato scartato 4-5 volte».

Alla fine è stato preso dalla Figueirense, club in non buone condizioni finanziarie, per poi passare al Tubarão. Con la diffusione del Covid-19 «pensai di smettere e iniziai a lavorare al ristorante con mia mamma e con mia sorella» facendo il parcheggiatore. Ma non ha lasciato il calcio e alla lunga il Flamengo si è accorto di lui. Poi Wesley ha società e tifoseria. «Quando mi ha mandato un messaggio Dybala ho cominciato a urlare in casa dalla gioia. I tifosi della Roma? In Brasile quel tipo di supporter li definiamo pazzi appassionati». Adesso dovrà ripetere i suoi exploit brasiliani nella Capitale, dove sogna di «vincere l’Europa League e centrare la Champions».

L’obiettivo del club è finire tra le prime quattro e il ds Ricky Massara è vicino a chiudere per Ghilardi dal Verona dopo aver ufficializzato il portiere Vazquez come vice Svilar.

