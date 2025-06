Welsh a Neoneli: «Si può sconfiggere il male e restare umani?» 

Libertà è partecipazione. È citando Gaber che ieri sera alle 18.30 Massimo Bocchiola, da ventotto anni traduttore di Irvine Welsh, ha dato il via all’incontro “Libero di scrivere in libertà”. L’evento del Festival Licanìas di Neoneli, a causa delle forti piogge, si è tenuto al chiuso e con circa trenta minuti di ritardo. «Tutti i personaggi di Welsh cercano di partecipare al banchetto della vita a cui sentono di non essere stati invitati. Certo, lo fanno in maniera rovinosa, eppure al sottrarsi preferiscono soccombere» dice introducendo l’ospite.

«Tutti aneliamo alla libertà», spiega l’autore scozzese. «Specialmente in gioventù vorremmo affermarci, trovare noi stessi. Tentiamo l’assalto ai muri che ci confinano, imposti dal sistema economico e dagli standard sociali, spesso finendo per soccombere o tornare nel recinto da cui siamo fuggiti, senza sapere che stiamo costruendo le nostre stesse catene. Ma in realtà libertà e democrazia non dovrebbero mai coincidere con la ricerca di un ordine né essere mai affidate a un controllo».

In “Resolution” Welsh consegna ai lettori il più recente capitolo della serie con protagonista Ray Lennox. «A undici anni, Ray è stato vittima di un grave abuso da parte di tre uomini – racconta lo scrittore che ha letto anche alcuni passi al pubblico - paradigmi di tre diverse forme di malvagità: la vigliaccheria, il male professionale e crudele e infine l’incubo che può popolare le nostre notti e la nostra vita. Sono passati quarant’anni, e per tutta la vita ha dato la caccia ai mostri. Ora si ritroverà a dare la caccia ai fantasmi del passato, nel tentativo di chiudere il cerchio e, forse, trovare pace. Non prima di essere sceso all’inferno. Ma si può sconfiggere il male e rimanere umani? Come si riesce a vivere dopo che si è subito il male più feroce?». Sono solo alcune delle domande che emergono dalla lettura del nuovo thriller di Welsh, che concede ai lettori sardi un’entusiasmante anteprima: già in via di traduzione, il romanzo dal titolo inglese “Man il love” è il sequel di “Trainspotting”, in cui ritroveremo, ancora ventenni, i quattro protagonisti.

