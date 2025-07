wellens completa la festa della uae al Tour de france 

Sabato Tadej Pogacar aveva dato il “via libera” al fuggitivo Thymen Arensman (Ineos), limitandosi a controllare la corsa e a togliere l’abbuono del secondo posto al suo più diretto rivale Jonas Vingegaard (Visam). Ieri la Uae Emirates ha cambiato pelle e mandato a vincere uno dei suoi uomini più in forma, il campione belga Tim Wellens.

La giornata

La quindicesima tappa del Tour de France, Muret-Carcassonne di 169,3 km, che arrivava dopo tre giorni di fuoco sui Pirenei, non poteva che risolversi con un attacco di corridori non interessati alla classifica. Così è stato e alla fine, sull’ultima salita, Tim Wellens ha allungato staccando i compagni di avventura con un’azione poderosa che, in meno di 30 km, lo ha portato ad accumulare un vantaggio che ha lambito i 2’. Alla fine, 1’28” sull’altro belga Victor Campenaerts (Visma) e 1’36” su Julian Alaphilippe (Tudor) e Wout Van Aerts (Visma), Alex Laurance (Ineos), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Jordan Jegat (Total), Michael Valgren (EF) e Valentin Mabouas (Groupama): una top 10 degna di una classica monumento! Il gruppo dei big ha provato a resistere, poi quando la fuga (nella quale sono entrati 24 uomini) ha raggiunto un margine ampio ha lasciato fare, arrivando a sei minuti.

Ultima settimana

Naturalmente invariate la classifiche: la generale diminata da Pogacar e quelle a punti (Jonathan Milan) e dei gpm (Lenny Martinez), in cui lo sloveno è secondo, mentre il tedesco Florian Lipowitz (terzo assoluto a qusi 8 minuti) è il miglior giovane. Oggi il Tour si concede il secondo giorno di riposo, pronto a ripartire domani con una tappa fondamentale in Provenza, in attesa delle Alpi. Si va da Montpellier al Mont Ventoux: 171.5 km, dei quali quasi 150 di pianura, prima dell’attacco alla “montagna calva” cara a Pantani e a… Petrarca. ( c.a.m. )

Classifica generale : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates-Xrg) in 54.20’44”, 2. Jonas

Vingegaard (Dan, Visma Lease a Bike) a 4’13”, 3. Florian Lipowitz (Ger, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 7’53”, 4. Oscar Onley (Gbr) a 9’18”, 5. Kevin Vauquelin (Fra) a 10’21”, 6. Primoz Roglic (Slo) a 10’34”, 7. Felix Gall (Aut) a 12’00”, 8. Tobias H. Johannessen (Nor) a 12’33”.

