Welfare e salute, c’è Crisanti 

“Welfare e salute come beni comuni europei” è il titolo dell’evento elettorale, promosso dall’Alleanza Verdi Sinistra in vista del voto dell’8 e 9 giugno, che si svolgerà oggi alle 18.30, negli spazi della ex Manifattura Tabacchi a Cagliari. Interverranno Andrea Crisanti (professore e senatore del Partito democratico), Piera Loi (professoressa all’Università degli Studi di Cagliari e giuslavorista), Francesco Muscau (candidato alle elezioni europee nel collegio Sicilia – Sardegna) e Maria Laura Orrù (capogruppo Avs in Consiglio regionale).

Al centro dell’incontro, tra i vari argomenti, le proposte sulla sanità pubblica, il salario minimo garantito e il reddito universale. Domani sarà a Cagliari (alle 18.30 in piazza Garibaldi) la segretaria dem Elly Schlein torna in Sardegna, dopo la tappa di nove giorni fa ad Alghero. Parteciperanno all’incontro Angela Quaquero, candidata alle elezioni europee, e i candidati sindaci Massimo Zedda (Cagliari), Efisio Sanna (Monserrato), Maria Barbara Pusceddu (Sinnai), Enrico Cocco (Samatzai) e Maria Laura Manca (candidata alla presidenza della Municipalità di Pirri). Sul fronte del centrodestra, per Forza Italia dovrebbe chiudere la campagna elettorale la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini. Giovedì 30 maggio sarà a Olbia, invece, l’europarlamentare azzurra uscente Caterina Chinnici, capolista nella circoscrizione Isole. Ancora da definire i programmi dei big di Fratelli d’Italia. Ancora nessuna notizia dell’arrivo di Matteo Salvini, che potrebbe decidere all'ultimo di fare tappa ad Alghero, Sassari e Cagliari, tre dei cinque grandi centri sardi chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA