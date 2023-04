Welcome, volto turistico del paese 

Welcome to Fonni è pronta a partire: domani, alle 17,30 la presentazione pubblica del progetto, nei locali del Ceas. Sui social è già grande il tam tam di adesioni all’iniziativa: l’incontro aperto a tutte le attività e ai cittadini fonnesi, sarà l’occasione per tracciare i punti inerenti lo sviluppo turistico del paese, attraverso la partecipazione attiva. Elementi cardine che hanno mosso il gruppo di imprenditori locali a fare rete, lavorando per rendere Fonni sempre più meta turistica. «Siamo entusiasti per questo nuovo inizio - spiega Antonio Masini, presidente di Welcome to Fonni -. quella di domani, sarà l'occasione per ritrovarci insiemeper presentare il progetto, e programmare insieme alla popolazione e ai portatori d'interesse le iniziative utili a promuovere la nostra comunità». Oltre a Masini, interverranno gli altri membri dell'associazione, Fabrizio Di Napoli e Luciana Madrigali, autorità civili e diversi imprenditori.

