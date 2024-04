NEW YORK. Harvey Weinstein è ricoverato. Lo ha detto il suo legale Arthur Aidala, aggiungendo che era all’ospedale Bellevue per degli esami. Mercoledì la corte d’appello aveva annullato la sua condanna a 23 anni di carcere per violenze sessuali per un errore procedurale in primo grado. Il 72enne ex boss di Miramax doveva lasciare il Mohawk Correctional Facility, dove è detenuto dal febbraio 2020, per scontare a Los Angeles altri 16 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA