Weekend tra Carnevale e Suonidivini 

Fine settimana all’insegna del divertimento e del gusto nel Parteolla con gli atti finali del Carnevale e l’ultimo appuntamento della rassegna Suonidivini. A Soleminis , sabato, andrà in scena la sfilata dei gruppi mascherati. Il raduno è fissato alle 16 in piazza delle Chiudende da dove il corteo si snoderà nelle vie del centro storico. Alle 18, in piazza della Stazione, si svolgerà la premiazione delle maschere più belle, seguiranno balli e animazione a cura di Matteo Bruni e Dj Enrico Cicotto.

Domenica la festa si sposterà a Barrali dove le maschere del carnevale coloreranno la rassegna Suonidivini voluta dall’Unione dei Comuni del Parteolla, con il patrocinio della Fondazione di Sardegna, per promuovere le eccellenze dell’enogastronomia. Tutti gli eventi saranno concentrati in piazza del Popolo dove alle degustazioni di vini delle cantine del territorio e di prodotti tipici, a cura della Pro Loco, si alterneranno i laboratori sulla lavorazione del pane a cura del Gruppo Folk “Santa Lucia”. In programma anche spettacoli di animazione con le maschere della commedia dell’arte a cura dell’Acli Girasole e della Compagnia Teatro Circo Maccus. Alle 17 gran finale con il concerto dell’Orchestra popolare sarda che coinvolgerà il pubblico in un “ballu tundu” collettivo. (c. z.)

