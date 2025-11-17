Weekend sardo per tutti i gusti 

Anche il fine settimana trascorso ha visto il movimento velico sardo impegnato su più fronti, non sempre supportati dal vento.

Tricolore Wingfoil

A Oristano, organizzato da Eolo Beach sulla spiaggia di Torregrande è stato assegnato il titolo di campione italiano di wingfoil nonostante il vento è stato assente per tutta la durata dell’evento. Sulla base delle prove precedentemente corse, si è imposto Michele Capitani seguito da Riccardo Bevilacqua. Terzo posto per l’oristanese Gioele Incani. Circa quaranta atleti hanno atteso invano che le condizioni meteo cambiassero ma hanno comunque beneficiato della splendida organizzazione oristanese.

Team race Open Skiff

A Cagliari, nel bacino di Su Siccu, è andato in scena il secondo appuntamento del campionato “mondiale” team race questa volta Under 13 con gli Open skiff. La vittoria è andata al team francese davanti alla squadra della Lega Navale Italiana sez. Sulcis, circolo organizzatore (indicata come Italia 1) e al team della Polonia. Il circolo sulcitano ha organizzato con il supporto logistico della Canottieri Ichnusa.

Nazionale J24 a Olbia

A Olbia invece con tre prove su due giornate di vento leggero si è conclusa la regata nazionale di J24 valevole anche come tappa finale del campionato zonale con due classifiche separate. Primo posto per Vigne Surrau del Circolo Nautico Arzachena, secondo posto per Aria della Lega Navale Italiana di Olbia, circolo organizzatore, e terzo posto per Botta Dritta del maddalenino Mariolino Di Fraia. Dopo nove prove si conferma campione zonale l’equipaggio di Vigne Surrau con al Timone Aurelio Bini, seconda Aria timonata da Marco Frulio e terza Dolphin con Andrea Mariani al timone.

