Weekend multiculturale con i rifugiati 

Un weekend multiculturale per sperimentare insieme diverse discipline legate al mondo dell’arte, della spiritualità e del benessere. L’iniziativa si chiama “Nutrirsi con cura, arte e bellezza” ed è organizzata dall’associazione Carovana Smi in collaborazione con la Caritas diocesana di Cagliari.

Appuntamento domani e domenica nella Stazione di Transito di via Dante 60. Qui professionisti appartenenti alla comunità ucraina, rifugiati in Sardegna, metteranno a disposizione le loro competenze e i loro saperi incrociandoli con quelli di esperti di diversa provenienza che da tempo popolano le attività offerte da Carovana Smi. Già dallo scorso anno il progetto propone laboratori multidisciplinari (pittura su vetro, creazione di bijoux, club di scacchi, sino a English breakfast, lezioni di zumba e di improvvisazione teatrale, danze in transito) aperti a tutti, che si svolgono in italiano, ucraino e inglese, per favorire l’interazione e lo scambio multiculturale. Per informazioni stazioneditransito@gmail.com.

