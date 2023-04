Weekend in trasferta per derive e tavole sarde 

Pasqua in trasferta, per molti giovani velisti sardi. A Follonica, in Toscana, i multiscafi isolani si fanno subito notare al secondo appuntamento del circuito nazionale. Dopo la prima uscita e quattro regate, i fratelli Alessandro e Carolina Vargiu (Yacht Club Cagliari) condividono a pari punti - ma con un maggior numero di vittorie - la terza piazza provvisoria dei Nacra 15 con Matteo Porru e Chiara Cavagnoli (Windsurfing Club Cagliari).

Nell’Hobie Dragoon, secondo e terzo posto per due equipaggi del Windsurfing Club: Giorgia Casula-Filippo Boetti e Roberto Marras-Mattia Maffei. I migliori sardi tra gli Hobie Cat sono Lorenzo Delinna-Paolo Pedde (Wcc), settimi.

A Palermo

Prima giornata e quattro prove anche per la regata nazionale O’pen Skiff, sul campo di regata di Sferracavallo. Nell’Under 12, Pietro Dedoni (Wcc) è quarto. Ancora meglio fanno gli Under 15: Enrico Loi (Wcc) è primo davanti al compagno di squadra Antonio Simbula.

A Campione

Il Lago di Garda è invece teatro della seconda tappa degli IQFoil Games Youth e Senior. Con la nona posizione nell’Under 17 femminile (Wc Cagliari), Teresa Medde è attualmente la prima tra i sei sardi in gara a Campione.