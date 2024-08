Weekend in piazza con i commercianti 

Le attività commerciali e artigianali di Desulo scendono in campo promuovendo il “Wekeend in piazza” per domani e domenica con la regia del Centro commerciale naturale, in collaborazione col Comune.

In programma ci sono diversi eventi nel cuore del paese. Dalle 22 di sabato nella piazza del Municipio, il concerto con la band Coverzone a cui seguirà dalle 23.30 in poi il “Tropical party” promosso in Piazza Nuova dai giovanissimi della leva 2006 in compagnia del dj Alessandro Zunnui.

Domenica previsto lo spettacolo col comico e cabarettista Tino Fimiani (piazza del Comune ore 22) e il proseguo di serata con “Happy Days” (ore 23). Prevista per la durata degli eventi la chiusura del traffico nelle via Lamarmora.

«Abbiamo pensato a queste iniziative per rianimare il nostro paese, unendo le forze fra esercenti e col supporto logistico del Comune - sottolinea il presidente del Centro commerciale naturale Aurelio Casula -. L’obiettivo vuole essere quello di riportare la gente per strada, riscoprendo la bellezza di una passeggiata e dello stare insieme». (g. i. o.)

