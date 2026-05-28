Weekend, il debutto dei locali all’aperto  

Ancora un weekend ricco: non solo grandi eventi come Ateneika e il PoettoFest. Resistono pochi locali al chiuso e si inaugurano diverse serate del sabato all’aperto.

Oggi

Onenight alla Pailotte con le pr di Escape: house ed elettronica con Laddo, JKF, Meloni e Merella. Il Good ospita il Dopolavoro Croccante: i dj sono Mas, Sanna e Sheldon e le percussioni di Pablo. Il progetto musicale house/tech Butterfly fa tappa all’Azul: suonano Sanna, Cart, Busonera, Maxi.M e Nineteen90. Al Bacan show musicale di Rovelli e poi djset house/funky. Al Colonial si ascoltano i vinili di Zimbra. Al Sea Flower Sing&Love, cena con Simoncino e la musica di Simon. La house di Alex Contu è al Flower Park.

Sabato

Si inaugura l’Azul di sabato: in consolle Casu, Bacchi e Cozzolino. Inaugurazione anche del Fico d’India, serata lgbtqia+, con lo staff del Mood: in consolle Bandit e Lucar, vocalist Jany. Parte anche l’Albachiara con la consolle affidata ai dj Carrus, Venc, Spoli, Piana e Lucente. Djset al Bacan: si comincia con la melodic house di Carrusci, a seguire house con Tocco. All you can Swing, jazz jam al Coco beach del Poetto. Pop con Guax al Flower Park, ospite il dj Curreli.

Domenica

La serata Zona Trap è al Poetto fest, resident djs Spoli e 4Am, ospite il rapper Lilcr. Live con i Loungedelica, poi djset house/dance fino al tramonto targata Euphoria alle Terrazze. Zimbra al Bacan. Pomeriggio all’Albachiara: Mas, Piana, Carrus, Piana, Lucente e B-Miken (afrohouse/black/latin). Appuntamento 100% latino alla Terrazza della Marinella. I dj sono Roly, Manolo, Fueghito e Serra.

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