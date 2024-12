Weekend di grandi sfide al palazzetto di Sa Rodia 

Il 2025 del calcio a 5 regionale inizia a Oristano con le Final Four della Coppa Italia di C1 e di C2 maschile e la finale della coppa di C femminile. Il Palazzetto di “Sa Rodia” ospiterà sabato 4 gennaio le semifinali dei tornei maschili, a partire dalle ore 14. Le prime a scendere in campo saranno il Villaspeciosa e la Fanni Futsal Sassari per la C1. A seguire Atletico Sestu-Gonnesa alle 16.30 e Oristanese-Union Club alle 18.30 per la C2. Chiude la serata C’è Chi Ciak Serramanna-Città di Cagliari alle 20 per la seconda semifinale di C1.

Le finali

Domenica 5 gennaio, a partire da mezzogiorno, le tre finali. Si inizia con la C2, poi alle 15 la C1 e infine alle 17.30 la sfida per aggiudicare la Coppa Italia di C femminile, l’unica che ha già decretato le due squadre finaliste, ovvero Ittiri Sprint e Città di Cagliari. Nelle semifinali, l’Ittiri aveva battuto 7-1 il Monastir, mentre le cagliaritane si erano imposte per 10-1 sull’Aiace Telamonio.

I percorsi

Per la C1 maschile, Villaspeciosa, Fanni Futsal Sassari, C’è Chi Ciak Serramanna e Città di Cagliari arrivano alla Final Four di Oristano dopo aver vinto i rispettivi gironi di qualificazione. Solo il C’è Chi Ciak non ha chiuso il proprio gruppo a punteggio pieno, ma strappando un pari decisivo contro il Villasor nella seconda e ultima partita del triangolare. I gironi hanno stabilito anche le semifinaliste di C2. L’unica ad aver sempre vinto è stato l’Atletico Sestu. Il Gonnesa ha invece avuto la meglio nel gruppo sul Decimo, capolista in campionato.

Rappresentative

Durante la conferenza di presentazione delle finali di Coppa Italia, sono stati resi noti anche i tecnici che guideranno le rappresentative isolane al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in programma in Emilia-Romagna dal 24 al 1° maggio. La novità è nella panchina dell’Under 19 che sarà allenata da Gianmarco Serra. Confermati invece Matteo D’Agostini per l’Under 15, Gianni Melis per l’Under 17 e Marco Tuveri per la femminile.

